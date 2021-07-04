«المادة القاتمة» بترجمة طارق كامل عن سلسلة الألف كتاب الثاني قريبا

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يصدر قريبا عن الهيئة العامة للكتاب في سلسلة الألف كتاب الثاني، كتاب «المادة القاتمة.. وتطور علم الكونيات الحديث»، للباحث الفرنسي د. أوليفييه إسلانجيه، ونقله للعربية المترجم والفنان التشكيلي، طارق كامل.

كرة نارية من السماء تضرب الأرض الباردة في وادي (تانجوسكا) في (سيبيريا) الوسطى وتحيلها جحيما! إنها بداية القرن العشرين، وعلى وجه التحديد في شهر يوليو عام 1908. إنه أكبر اصطدام عرفته البشرية، في تاريخها الحديث، وحار علماء الفلك في تفسيره. إنه مشهد يكشف عن لحظة التقاء خاصة بين علوم السماء والطبيعة وظواهرها وبين الحياة اليومية للانسان. تبدو حياتنا اليومية على الأرض بعيدة تماما عن مشاكل الكون وفقط حادثة بحجم نيزك (سيبيريا) أو زلزال 1992 في مصر هي التي تعيد للانسان الكشف عن السياق الأكبر الذي ننتمي إليه.



وفي التأملات الفلسفية القديمة، حيث لم يكن العلم قد انفصل بعد عن الفلسفة، كانت النظرة القديمة تنزع لتقديس الأرض والبشر كمركز للوجود؛ كل العالم يدور من حولنا، لابد أننا في قلب الكون أو مركزه. كان هذا هو الاستنتاج الذي أجمعت عليه كافة الحضارات القديمة مع محاولات نادرة للتمرد.



وكانت العقيدة الأرسطية القديمة –التي تمثل ذروة تبلور رؤى الحضارات القديمة- تؤمن بدائرية مسارات الكواكب، وأن العالم منقسم لعالم متغير مدنس هو عالمنا الأرضي وعالم آخر مقدس غير متغير وغير مدنس هو عالم ما وراء مدار القمر. ثم جاء عصر النهضة ليزيح تدريجيا هذه الأراء والمعتقدات. فها هم علماء هذا العصر يكشفون عن حقيقة أن عالمنا الأزرق الصغير يدور فحسب حول نفسه مما يجعلنا نظن أن كل السماء الزرقاء تدور حوله. ورغم أنه كانت ثمة امكانية للتكهن بلامركزية الأرض منذ ما قبل الميلاد في عام 280 ق.م. عن طريق (اريستاخوس الساموسى) فإن تلك الرؤية لم يتم إقرارها بشكل حاسم إلا على يد (كوبرنيكوس) في نهاية القرن السادس عشر. وتوالى علماء النهضة بعد ذلك الواحد تلو الآخر ليدعموا الرؤية الكوبرنيقية.



ثورتان حديثتان سوف تؤكدان على اللامركزية الأرضية؛ اكتشاف أن معظم المادة بالكون تختلف عن المادة الذرية التي تتكون منها أجسامنا والكواكب والنجوم إنها ضربة شديدة القسوة للزهو البشري لم تضاهيها سوى قضية اكتشاف كواكب أخرى –«محلية» في مجرتنا (درب التبانة)- خارج المجموعة الشمسية صالحة للحياة بالمعايير البشرية.



لقد جاءت اكتشافات القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين الوليد ليصعد (كوبرنيكوس) متفردا إلى القمة؛ بدأت مع القرن الحادي والعشرين سلسلة اكتشافات لكواكب خارجية تعمر مجرتنا (درب التبانة). في البدء كواكب غازية مثل (المُشترى) و(زُحل) ثم عوالم صخرية بلغ عددها رقما خرافيا ومنها ما يصلح للحياة البشرية من حيث البعد عن النجم الأم والبعد عن مركز المجرة ورشقات أشعة جاما -إذ ينتجها الثقب الأسود المركزي في قلب المجرة والمكتشف نظريا، وأخيرا توافر الماء و(الأكسجين) و(الكربون).



وتتابعت نظريات ثورات الأجرام السماوية حول الشمس المركز الجديد لعالم النهضة وثورات (براه) مكتشف السوبرنوفا و(كبلر) و(جاليليو) و(برونو) و(نيوتن)، ثم ثورة (اينشتاين)، حيث جاء القرن العشرين ليتبين أن الأرض ليست سوى كوكب صخري يدور مثل غيره حول الشمس والشمس ليست في مركز المجرة ولكن عند أطرافها والمجرة (دَرب التبّانة) ما هي إلا مجرد عضو في تجمع مجري يدعى (المجموعة المحلية) ينتمي لتجمع مجري فائق هو تجمع (العذراء) في كون بلا مركز ولا حافة ولا حدود. ولم يعد من الغريب بحال طرح وجود أكوان أخرى مجاورة وحضارات أخرى، وهو ما تطرحه حاليا الأوساط الأكثر ترفعا والأكثر تمتعا بالاعتراف.

الانسان على هامش الهامش لكن إلى أن تعلن الصحف العلمية الورقية والإلكترونية عن كشف المرقب الأوروبي المجهول (س) للكوكب المجهول (ص) الذي يضج بالكائنات المفكرة التي تنتظر رسالتنا لتتواصل معنا حضارتها، حتى ذلك اليوم الذي يربح فيه (كوبرنيكوس) ومن أعقبه المعركة الأخيرة لهم، يبقى للإنسان الزهو كل الزهو لتفرده بعقله في كل الكون المظلم بأرضه الوحيدة.



إن الكون هائل الاتساع بما لا يمكن لمخيلتنا بلوغه لكن الحياة اليومية للانسان تفصل دوما بين المواطن البسيط وحياته وبين العلم والعالم. الاكتشافان الرئيسيان اللذان عادا مرة أخرى بالكاهن البولندي (كوبرنيكوس) على القمة هما اكتشاف الكواكب الخارجية الجديدة التي تعمر مجرتنا (دَرب التبّانة) والذي تتم مناقشته في القسم الثالث من هذا الكتاب. والاكتشاف الثاني المدوي بدأت إرهاصاته في ثلاثينيات القرن العشرين ثم تأكد وجوده بعد سنوات من الجدل واللبس في عام 1998 ثم بدأ رصده في القرن الحادي والعشرين: إنها المادة القاتمة أو المعتمة أو المظلمة أو السوداء أو الغريبة أو الدخيلة، وهي كلها ألفاظ تستعمل لوصفها من قبل العلماء والباحثين دون مفاضلة بين تسمية وأخرى، وذلك لأن خروج تلك المادة إلى حيز الحقيقة العلمية والخروج إلى ضوء (الكوزمولوجي) العلمي الرصدي التجريبي سلط الأضواء علم الكونيات وهو علم حديث للغاية، وتلك المادة هي موضوع هذا الكتاب الذي يؤرخ لأحدث ما فجرته اكتشافات المراصد العالمية.



تبدأ الرحلة ويبدأ مسار د. (أوليفييه إسلانجيه) الباحث الفرنسي في هذا الكتاب نحو العوالم المتعددة للسماء. ويبدأ توثيقا حديثا وآنيا، شديد الإتقان والمنهجية، لثورات علم الكونيات (الكوزمولوجي). ويبدأ في القسم الأول بعنوان (الكون والمادة القاتمة) مناقشة مكونات الكون والكشف المتألق للمادة السوداء أو القاتمة الغامضة. ثم القسم الثاني (الانفجار العظيم) ويتضمن مناقشة غير تقليدية لنظرية الانفجار العظيم حيث تبتعد عن التأكيد على نشأة الكون من انفجار هائل على نحو ما تستند إليه معظم الأعمال حول هذا الموضوع، وإنما تتطرق مباشرة لدراسة «ظاهرة» تمدد الكون/ الانفجار العظيم في إطار نظرية المادة السوداء والطاقة السوداء وبتركيز خاص في بدايتها على فيزياء الجسيمات بل وتتجرأ في آخر سطورها وتتحدث عما أسماه العلماء الأكثر ترفعا بالاعتراف بالأكوان (الموازية). ويتحول أخيرا في القسم الثالث لقضية (الكواكب الخارجية الجديدة) تلك الثورة المحلية التي بدأها العلماء الأوروبيون من المراقب الأرضية بالكشف عن كواكب صخرية وغازية تعمر مجرتنا المحلية (درب التبانة)، عالمنا المحلي الدافئ المحاط بكون مظلم تعجز مخيلتنا عن تصوره. وبالرغم من أن القسم الثالث لا ينتمي مباشرة لعلم الكونيات ولا القراءة في تطور (كوزمولوجيا) الأجرام المضيئة والمعتمة، وإنما يكاد يشكل علما متفردا متفرعا من علم الفلك هو (علم دراسة الكواكب الخارجية) إلا أنه موضوع يكمل تماما أركان ثورة (كوبرنيكوس) وثورة النهضة وعلمائها على مفهوم مركزية الإنسان، حيث يبدو عالمنا الأرض قابل للتكرار فقط في مجرة درب التبانة. لكن ما يخفيه باقي الكون هو بالتأكيد أكثر تشويقا، فإن وجود الحياة في مجرتنا قد أصبح علماً يتعاظم بقدر تلهف العلماء على مقدم اللحظة التي تطرح فيها الأوساط العلمية الرسمية كشف حياة أخرى في مجرتنا «المحلية» درب التبانة.



فيظل علماء النهضة وعلماء القرن الحادي والعشرين في انتظار لحظة النصر النهائي باكتشاف حياة أخرى، حيث تبقى أرضنا حتى هذه اللحظة نقطة باهتة واهنة تضم وحدها، دون نظير في كل الكون وأرجاءه الشاسعة، العقل المفكر للانسان وحياته وحضارته؛ أرض واحدة في سكون الليل.

وطارق كامل عواد مترجم هذا الكتاب هو مترجم مصري وفنان تشكيلي عمل باحثا ومترجما ومصورا صدرت له العديد من الكتابات والترجمات واقام ما يزيد على عشرين من معرض الفن التشكيلي بين المائيات والتصوير الزيتي والفوتوغرافيا وله العديد من المقتنيات لدى افراد في مصر وفرنسا وقد حظت الترجمة العربية لهذا الكتاب الذي يجمع بين التخصص وبساطة التناول لمراجعة المراجع المتميز د. سيد عطا الذي قام بقراءة الكتابة كلمة كلمة بلا كلل ويصدر في الفترة القادمة في كل مكتبات الهيئة العامة للكتاب في السلسلة المرموقة الألف كتاب الثاني.