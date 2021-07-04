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«السياحة» تستضيف «الطفل الشاعر» وشقيقته في رحلة إلى الأقصر

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«السياحة» تستضيف «الطفل الشاعر» وشقيقته في رحلة إلى الأقصر «السياحة» تستضيف «الطفل الشاعر» وشقيقته في رحلة إلى الأقصر

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نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية توعوية لمدة أسبوع إلى مدينة الأقصر للطفل السيناوي على حسن والذي فاز بجائزة وزارة السياحة والآثار يوم الاحتفال بالعيد ال ٣٢ لاسترداد طابا، والتي منحتها له لمهارته في إلقاء الشعر خلال الاحتفال رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز العشرة أعوام .

جاءت هذه الرحلة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع المواهب الشابة من المصريين ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بمقومات السياحية وحضارتها العريقة.

وأوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة أن الطفل على حسن كان بصحبة أخته طوال الرحلة والتي شملت زيارة جميع المواقع السياحة والأثرية بمدينة الأقصر حيث زارا معابد الأقصر والكرنك وهابو والرامسيوم وحتشبسوت ومقابر وادي الملوك بالبر الغربي ومتحفي التحنيط والأقصر، كما قاما برحلة نيلية استمتعا خلالها بجمال الطبيعة الخلابة الخاصة بالاقصر.

وأضافت رئيس قطاع السياحة الداخلية أن الطفل أعرب خلال الرحلة عن انبهاره بضخامة المعابد والتماثيل وجمال القطع الأثرية، كما تسأل عن قدرة وبراعة المصري القديم في نحتها، كما أعرب عن انبهاره بالمناظر الخلابة التي رسمت على حوائط المقابر وتمنى لو استطاع أن يرسم مثلها ويصبح فنانًا مثل أجداده الفراعنة حيث أن هوايته الثانية هي الرسم إلى جانب إلقاء الشعر.

وقد حرص الطفل على خلال الرحلة على التقاط الصور التذكارية له ولأخته في جميع المواقع والمتاحف التي زارها لتسجيل رحلتهم.

وخلال الرحلة وجه الطفل على حسن الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على إتاحته الفرصة له ولأخته لزيارة مدينة الأقصر التي طالما حلم بزيارتها لمشاهدة ما بها من آثار فريدة ووعد بأن يروي لأصدقائه وأقاربه في أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء عن مدينة الأقصر وما بها من أماكن سياحية متميزة ومواقع أثرية متفردة وطبيعة خلابة.

المصرى اليوم

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