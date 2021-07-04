«عاشور»: لو استمر حكم «الإخوان» لأصبحنا في «خبر كان»

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قال النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد: «لو كان استمر حكم الإخوان المسلمين في مصر لكنا في خبر كان وأخواتها».

وأضاف: «ما حدث لمصر قبل 30 يوينيو ومنذ وصول الإخوان للحكم هو احتلال بكل معنى الكلمة، فمصر كانت محتلة من الإخوان المسلمين لاسباب متنوعة، منها ضعف القوى السياسية»..

وتابع «عاشور»: «هذه الثورة خلصتنا من نظام توريثي للحكم، ففي يناير أسقطنا توريث مبارك للحكم في يونيو أسقطنا توريث الإخوان للحكم، الاثنان يريدان توريث الحكم».

و قال: «المشروع الحقيقي الجدير بالتأريخ هو التنمية التي تجري في ريف مصر ولو نجح بنسبة 50% مصر ستنتقل لمرحلة أخرى، فهذا المشروع يشبه كثيرًا ما بدأه محمد على في تطوير مصر ومشروع جمال عبدالناصر ولعلها من المقاصد الحقيقية أن محمد على تولى الحكم في مايو والرئيس السيسي في يونيو وعبدالناصر في يوليو».