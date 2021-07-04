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إعلان نتيجة امتحانات الجامعة المصرية اليابانية الأحد

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إعلان نتيجة امتحانات الجامعة المصرية اليابانية الأحد إعلان نتيجة امتحانات الجامعة المصرية اليابانية الأحد

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قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الأكاديمية، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات نهاية العام للعام الجامعى 2020/ 2021 لطلاب مرحلة البكالوريوس بجميع كليات الجامعة الأحد المقبل 11 يوليو الجارى.

وأوضح أنه سيتم بدء امتحانات مرحلة الدراسات العليا بكلية العلوم الأساسية والتطبيقية وكلية الهندسة اليوم الاحد، وتستمر حتى 8 يوليو الجارى، مشيرا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، حيث تتم أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية بصفة دورية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

المصرى اليوم

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