لليوم الثاني .. شمال سيناء تسجل صفر كورونا

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ أمس الأول بإجمالي عدد 531 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 8 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2997 حالة منذ بدابة الجائحة، مع وجود 212 حالات وفاة، و6 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و16 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.