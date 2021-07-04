أخبار عاجلة

الأردن : " اليومي " يلتهم " الإستراتيجي " و " الإصلاح " في مواجهة " كمائن " -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لليوم الثاني .. شمال سيناء تسجل صفر كورونا

Print
لليوم الثاني .. شمال سيناء تسجل صفر كورونا لليوم الثاني .. شمال سيناء تسجل صفر كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ أمس الأول بإجمالي عدد 531 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 8 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2997 حالة منذ بدابة الجائحة، مع وجود 212 حالات وفاة، و6 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و16 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»

فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»