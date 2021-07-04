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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1570 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 2،5 طن أسماك فيليه وسبيط، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 1،5 طن مقطعات دواجن، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 30،000 قطعة «كمامة» بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية منتج نهائى و7000 متر أقمشة بدون مستندات مجهولة المصدر خامات إنتاج رديئة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.