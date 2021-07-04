أخبار عاجلة

الأردن : " اليومي " يلتهم " الإستراتيجي " و " الإصلاح " في مواجهة " كمائن " -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

صحة غزة: حالتا وفاة و56 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالقطاع

Print
صحة غزة: حالتا وفاة و56 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالقطاع صحة غزة: حالتا وفاة و56 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالقطاع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة غزة صباح يوم الأحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 506 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالتي وفاة و(56) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 220 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 114692 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 2046 حالة

و اجمالي المتعافين 111577 حالة، واجمالي الوفيات 1069 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحاتالتي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص.

و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 75897 شخص

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا