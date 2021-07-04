صحة غزة: حالتا وفاة و56 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالقطاع

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أعلنت صحة غزة صباح يوم الأحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 506 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالتي وفاة و(56) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 220 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 114692 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 2046 حالة

و اجمالي المتعافين 111577 حالة، واجمالي الوفيات 1069 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحاتالتي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص.

و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 75897 شخص