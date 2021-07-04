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أكثر من 9 آلاف جولة رقابية تُغلق 14 منشأة مخالفة في تبوك

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أكثر من 9 آلاف جولة رقابية تُغلق 14 منشأة مخالفة في تبوك أكثر من 9 آلاف جولة رقابية تُغلق 14 منشأة مخالفة في تبوك
نفّذتها الأمانة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والضوابط

أكثر من 9 آلاف جولة رقابية تُغلق 14 منشأة مخالفة في تبوك

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي ما يزيد على 9339 جولة رقابية، وأخرى بمشاركة الجهات ذات العلاقة شملت المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، للتأكّد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار كوفيد-19.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تقييد 44 مخالفة بالاشتراطات البلدية، وإغلاق 14 منشأة، تتعلق بالإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس " كوفيد-19"، مبينة أن الجولات شملت الأسواق التجارية ومراكز والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضراوات، إضافة إلى جولات متابعة الإصحاح البيئي على مدار الساعة، حيث جرى تنظيف وتعقيم 915 موقعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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