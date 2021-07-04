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الأردن : " اليومي " يلتهم " الإستراتيجي " و " الإصلاح " في مواجهة " كمائن "
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:42 صباحاً
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في قطاع غزة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 يوليو 2021 12:51 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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