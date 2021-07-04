وكيل «الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعبية فريدة سجلت بأحرف من نور

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قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، إن 30 يونيو كان يوما مشهودا سجل بأحرف من نور كثورة شعبية فريدة، وشاهدا على أن في مصر شعب عظيم عريق يأبي إلا أن ينتصر لإرادته ووطنه وأرضه وأن لدي مصر جيشا وطنيا أبي ألا يحافظ على كرامة الشعب وإدارته، لتنحاز القوات المسلحة الوطنية لهذه الإرادة.

وأضاف أبوشقة: «لقد كنا أمام مشهد فريد في التاريخ عندما رأينا بيانات القوات المسلحة على نحو جلي في مناصرة الشعب والوقوف إلى جوار الإرادة الشعبية، وعندما أعلن في كل المناسبات الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، أن القوات المسلحة الوطنية لن تقف موقف المتفرج وتنحاز لإرادة المصريين وتقطع يد كل من يحاول الاعتداء على أي مصري وكنا أمام العبارة الخالدة له»أكرم لنا أن نموت دون أن تمتد أي يد عابثة لإرادة الشعب«.

وتابع أبوشقة، أن الوقت ما قبل 30 يونيو كان في غاية السوء، ونذكر لمن نسي أو تتناسي تلك المشاهد السيئة التي جعلت مصر شبهة دولة، لنكون أمام طوابير الخبز والبوتاجاز، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، فضلا عن الاعتداءات على القضاة، وكذا مدينة الانتاج، مشيحة الازهر والكاتدرائية، بالاضافة إلى أحداث الاتحادية التي خرج فيها الشعب منتفضا ضد الإعلان الدستوري، وما كنا أمامة من مذبحة للقضاء بعزل 3000 قاضي، فكانت جميعها مشاهد استفزت مشاعر المصريين.

و قال وكيل «الشيوخ»: «كنا أمام شعب عظيم وقوات مسلحة عظيمة لحماية وطن عظيم، ثم كانت خارطة الطريق وتعديلات دستور 2014، ثم انتخابات الرئاسة أنتخب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرادة شعبية بعدما أجمعت فيها قلوب المصريين وإرادتهم على ضرورة ترشحه ثم انتخابات مجلس النواب، ثم التعديلات الدستورية 2018 والذي أعاد الغرفة التشريعية الثانية، لنكون أمام مشروع وطني للرئيس نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس محورين أولهما بناء الإنسان المصري ورأينا من المشاهد التي تؤكد ذلك، منها القضاء على فيروس سي الذي كان ينهش أجساد المصريين فضلا عن مبادرة حياة كريمة، ويأتي ذلك بجانب المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد على نحو يشكل معجزة بكل المقاييس وتحتاج مجلدات.