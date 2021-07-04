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فتح فصول دراسية لتلاميذ الصف الأول الابتدائي برفح في مدارس العريش والشيخ زويد

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فتح فصول دراسية لتلاميذ الصف الأول الابتدائي برفح في مدارس العريش والشيخ زويد فتح فصول دراسية لتلاميذ الصف الأول الابتدائي برفح في مدارس العريش والشيخ زويد

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أعلنت إدارة رفح التعليمية بشمال سيناء، عن فتح فصول دراسية لتلاميذ الصف الأول الابتدائي برفح في مدارس العريش والشيخ زويد، بناء علي توجيهات اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء.

وقال عواد الخليلي، مدير الإدارة التعليمية برفح، أنه سيتم فتح فصول للصف الأول الابتدائي فى مدن العريش والشيخ زويد كلا حسب إقامته ، طبقًا لعدد من الضوابط المحددة.

وشدد الخليلي على اولياء امور التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي على موقع الوزارة التوجه للإدارة التعليمية بمدرسة عبد الخالق حسين بملف الطالب ، علي أن يحتوى الملف على إثبات إقامة ولى الأمر سواء فى العريش او الشيخ زويد ، وذلك بافادة معتمدة من رئاسة مركز ومدينة رفح.

أضاف الخليلي أنه يتم إثبات محل إقامة ولي الأمر بخطاب من جهة العمل لولى الامر او عقد إيجار موثق قبل عام من الالتحاق كحد أدنى ، فضلًا عن كتابة ولى الامر إقرار بالتزامه حضور الطالب دون انقطاع عن مكان وموعد الدراسة حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم .

المصرى اليوم

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