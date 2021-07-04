82 ألف مواطن تلقوا تطعيم لقاح كورونا في القليوبية

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها تلقي 82 ألف و500 مواطن على الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بمراكز تلقى لقاح كورونا الـ11 والتى حددتها مديرية الصحة في المحافظة.

وفى السياق كرم الدكتور أحمد سعد خيامي، مدير مستشفى قها للعزل الصحي، بعض من أطقم التمريض لدورهم المتميز وأدائهم الكفء والارتقاء بكفاءة العمل داخل المستشفى وتحسين معدلات الجودة في العمل الطبي.

وشملت قائمة الأطباء المكرمون: نهاد عبدالمحسن ومحمود أبوالهدي وحسين عبدالمحسن عطية، وأميرة خميس، حنان عبدالحميد، تحفيزا وتقديرا للكفاءات بشكل مستمر وبث روح التعاون والارتقاء بالعمل.

ووجه مدير المستشفى الشكر لفريق التدريب بالمستشفى بقيادة الدكتورة إيمان القرنفلي، وقدم الشكر والدعم لها على أداء فريق التدريب وخطة العمل الموضوع للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.