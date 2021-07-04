أخبار عاجلة

الأردن : " اليومي " يلتهم " الإستراتيجي " و " الإصلاح " في مواجهة " كمائن " -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

82 ألف مواطن تلقوا تطعيم لقاح كورونا في القليوبية

Print
82 ألف مواطن تلقوا تطعيم لقاح كورونا في القليوبية 82 ألف مواطن تلقوا تطعيم لقاح كورونا في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها تلقي 82 ألف و500 مواطن على الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بمراكز تلقى لقاح كورونا الـ11 والتى حددتها مديرية الصحة في المحافظة.

وفى السياق كرم الدكتور أحمد سعد خيامي، مدير مستشفى قها للعزل الصحي، بعض من أطقم التمريض لدورهم المتميز وأدائهم الكفء والارتقاء بكفاءة العمل داخل المستشفى وتحسين معدلات الجودة في العمل الطبي.

وشملت قائمة الأطباء المكرمون: نهاد عبدالمحسن ومحمود أبوالهدي وحسين عبدالمحسن عطية، وأميرة خميس، حنان عبدالحميد، تحفيزا وتقديرا للكفاءات بشكل مستمر وبث روح التعاون والارتقاء بالعمل.

ووجه مدير المستشفى الشكر لفريق التدريب بالمستشفى بقيادة الدكتورة إيمان القرنفلي، وقدم الشكر والدعم لها على أداء فريق التدريب وخطة العمل الموضوع للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»

فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»