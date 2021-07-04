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رئيس «الشيوخ» في ذكرى 30 يونيو: «السيسى» أعاد الأمن المفقود وحقق الأمان المنشود

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رئيس «الشيوخ» في ذكرى 30 يونيو: «السيسى» أعاد الأمن المفقود وحقق الأمان المنشود رئيس «الشيوخ» في ذكرى 30 يونيو: «السيسى» أعاد الأمن المفقود وحقق الأمان المنشود

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قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد: «مرت علينا امس ذكرى عزيزة علينا، فارقة في تاريخنا، هي ذكرى إعلان إزاحة جماعة الشر والإرهاب من سُدة الحكم في 3 يوليو سنة 2013، ذلك الإعلان الذي أثلج قلوب كل المصريين، وترجم مطالبهم المشروعة لثورتهم المجيدة التي وصلت ذروتها في 30 يونيه من ذات العام ،و مُطالبة بعزل رئيس تلك الجماعة، فما كان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول وقتها عبدالفتاح إلا أن اجتمع بقادة الأحزاب والجماعات السياسية الذين قرروا النزول على رغبة الشعب» .

و أضاف: «و أصدر» السيسى «وقتها ذلك الإعلان الذي أخرج من دوامات الضياع ودوائر الإحباط إلى شواطئ الأمل وعصر الإنجازات، فنهض بالقوات المسلحة فصارت من أقوى جيوش العالم، إذ احتلت -وفق تقرير جلوبال فاير باور- المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عشرة دوليًا، وقد تقفز هذا العام إلى الثامنة دوليًا، واحتل سلاح المُدرعات المرتبة الثالثة عالميًا، واحتلت القوات البحرية المصرية المرتبة السادسة عالميًا قبل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بالامس غرب مطروح، وجاء سلاح الطيران المصري في المرتبة التاسعة عالميًا، كما قفز بمصر في الطرق إلى المرتبة 28 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 113».

وتابع«عبدالرازق» ان الرئيس السيسى، أعاد الأمن المفقود، وحقق الأمان المنشود، بفضل تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال، فصارت مصر اليوم في المركز الثامن عالميًا وفق مؤشر جالوب للأمن والأمان، بعد أن كانت رقم (118)، وبمثل هذا التقدم المذهل في كل المجالات«.

و قال رئيس «الشيوخ»: «كل ذلك تم بفضل الله تعالى وعونه للسيد الرئيس، في ظروف وتحديات استثنائية شديدة الصعوبة، ما بين إرهاب أسود جبان في الداخل مدعوم من الخارج، شنت الدولة عليه حربًا ضروسًا فدحرته، وتربُص واستفزاز من الخارج، تعامل معه الرئيس وما يزال يتعامل بحزم وحكمة، وهو الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى التكاتف صفًا واحدًا، داعمين لقيادتنا الرشيدة، داعين للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوفيق والسداد لما فيه خير وعزة للوطن وللعباد».

المصرى اليوم

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