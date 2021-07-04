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نقل إختصاصات الأوقاف للأزهر الشريف.. قرار من المحكمة

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نقل إختصاصات الأوقاف للأزهر الشريف.. قرار من المحكمة نقل إختصاصات الأوقاف للأزهر الشريف.. قرار من المحكمة

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نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوى المقامة من عبدالحليم حامد المحامي والتي تطالب بنقل كافة إختصاصات وزير الاوقاف إلى شيخ الأزهر، وأجلت المحكمة نظر الدعوي لجلسة ٧ أغسطس المقبل للإطلاع والرد وتقديم المستندات.

قالت الدعوي أن وزارة الأوقاف لها إختصاصات أولي بها جميعها الأزهر الشريف، خاصة ما يتعلق بالدعوة وشئونها, والتي تعد مؤسسة الأزهر الشريف هي الأجدر بإدارتها.

كما طالبت الدعوي ان تخضع دار الافتاء المصرية لرئاسة شيخ الأزهر دون غيره وتكون جزء من الأزهر الشريف وليس أي جهة أخرى..

المصرى اليوم

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