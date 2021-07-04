ضبط 2.5 طن أسماك فيلية وسبيط مجهول المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين بمديرية امن القليوبية خلال حملة مكبرة ثلاث مصانع لتعبئة المواد الغذائية وانتاج الكمامات الطبية الغير مطابقة للمواصفات باستخدام مواد انتاج رديئة وتم التحفظ على المنتجات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا يفيد قيام حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 2،5 طن أسماك فيليه وسبيط بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق

وضبط شركة لتعبئة المواد الغذائية عثر بها على 10 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحة للبيع والتداول بالأسواق

كما تم ضبط المدير المسؤل عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص ضبط به 30 الف كمامة بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسيةالصحية منتج نهائى و7000 متر أقمشة بدون مستندات مجهولة المصدر خامات إنتاج رديئة تمهيداً لطرحها بالأسواق

كما تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع المسطحات من ضبط 2 محل جزارة بدون ترخيص للذبح خارج المجازر وحيازة لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى