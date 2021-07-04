الطقس اليوم وغدا : درجات الحرارة المحسوسة ترتفع بسبب الرطوبة ونشاط للرياح شمالا

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حالة الطقس اليوم و حالة الطقس غدا و درجات الحرارة فى القاهرة ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة على كافة محافظات مصر ، نرصدها خلال السطور القادمة .

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أنه سيكون هناك ارتفاع فى نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات ، وستكون حالة الطقس نهارا شديد الحرارة ، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، اما حالة الطقس ليلا فيكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة وباقى الأنحاء ، وتشهد الظواهر الجوية الايام القادمة شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وتوقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية ، اما حالة البحر المتوسط فمعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية .

الطقس .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

درجة الحرارة اليوم

و درجات الحرارة اليوم المتوقعة على محافظات ومدن حمهورية مصر العربية هى كالآتى :

درجة الحرارة اليوم العظمى والصغرى

الطقس ودرجة الحرارة في القاهرة 40- 25

الطقس ودرجة الحرارة في الإسكندرية 34-23

الطقس ودرجة الحرارة في وادي النطرون 34-24

الطقس ودرجة الحرارة في طنطا 36-25

الطقس ودرجة الحرارة في شبين الكوم 27-25

الطقس ودرجة الحرارة في دمنهور 34-25

الطقس ودرجة الحرارة في بلطيم 31-25

الطقس ودرجة الحرارة في مطروح 29-23

الطقس ودرجة الحرارة في السلوم 30-32

الطقس ودرجة الحرارة في سيوة 37-21

الطقس ودرجة الحرارة في بورسعيد 32-25

الطقس ودرجة الحرارة في دمياط 31-25

الطقس ودرجة الحرارة في الزقازيق 37-25

الطقس ودرجة الحرارة في المنصورة 37-25

الطقس ودرجة الحرارة في الإسماعيلية 38-25

الطقس ودرجة الحرارة في السويس 37-25

الطقس ودرجة الحرارة في العريش 33-24

الطقس ودرجة الحرارة في رفح 32-23

الطقس ودرجة الحرارة في رأس سدر 36-24

الطقس ودرجة الحرارة في نخل 34-18

الطقس ودرجة الحرارة في نويبع 37-27

الطقس ودرجة الحرارة في طابا 34-21

الطقس ودرجة الحرارة في كاترين 33-17

الطقس ودرجة الحرارة في الطور 35-25

الطقس ودرجة الحرارة في شرم الشيخ 39-29

الطقس ودرجة الحرارة في الغردقة 39-28

الطقس ودرجة الحرارة في مرسى علم 38-28

الطقس ودرجة الحرارة في الفيوم 38-28

الطقس ودرجة الحرارة في بنى سويف 37-24

الطقس ودرجة الحرارة في المنيا 37-24

الطقس ودرجة الحرارة في أسيوط 38-25

الطقس ودرجة الحرارة في سوهاج 39-26

الطقس ودرجة الحرارة في قنا 45- 26

الطقس ودرجة الحرارة في الأقصر 45 -28

الطقس ودرجة الحرارة في أسوان 45- 29

الطقس ودرجة الحرارة في ادفو 45 30

الطقس ودرجة الحرارة في أبوسمبل 44 31

الطقس ودرجة الحرارة في الوادى الجديد 44 26

الطقس ودرجة الحرارة في الشلاتين 39 32

الطقس ودرجة الحرارة في أبورماد 38 26

الطقس ودرجة الحرارة في حلايب 37 28

الطقس ودرجة الحرارة في رأس حدربة 36 -28