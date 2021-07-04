رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من «كاتدرائية الإسكندرية» للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

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استقبل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية، لتهنئته بتنصيبه مطرانا للكنيسة الأسقفية، الأحد، حيث دار الحوار حول عمق الحوار المسيحي الإسلامي وشئون بيت العائلة المصري والتأكيد على دوره في بناء المجتمع المصري.

كما زار وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القبطية في الإسكندرية ضم القس إبرام إيميل الوكيل البابوى، والقس بولس عوض أمين عام مساعد بيت العائلة بالإسكندرية، وتبادلا الهدايا ودار الحوار عن العمل المسكوني بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما استقبل النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، لتهنئته بتنصيبه مطرانا للكنيسة الأسقفية وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية، إذ دار حوار بينهما حول ثراء التراث والحضارة المصرية بتعدد أطيافها وقد أهداه المطران كتاب منارة الرجاء الذي صدر عن دار النشر الأسقفية مؤخرًا.

وكان المطران سامى قد خدم كمساعد قسيس بالكنيسة بالإسكندرية منذ عام 1991 حتى 1994 كما خدم راعى الكنيسة بالإسكندرية منذ عام ثم عميد كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية منذ عام 2009 حتى عام ٢٠٢٠.

الجدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاة من محمد على باشا والى مصر سنة ١٨٣٩ وهى أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)

رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل وفود من "كاتدرائية الاسكندرية" وبيت العائلة للتهنئة بتنصيبه مطراناً جديداً (صور)