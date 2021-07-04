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محافظ القاهرة يستجيب لشكوي مواطن بإزالة تعدي علي الطريق العام بمدينة نصر (صور)

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محافظ القاهرة يستجيب لشكوي مواطن بإزالة تعدي علي الطريق العام بمدينة نصر (صور) محافظ القاهرة يستجيب لشكوي مواطن بإزالة تعدي علي الطريق العام بمدينة نصر (صور)

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أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليمات مشددة لنوابه ورؤساء الاحياء بضرورة التصدي لكافة صور الاعتداء على حرم الطريق وعدم التهاون في هذا الأمر إعلاءً لكلمة القانون ونفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بعودة الانضباط لشارع العاصمة.

وفي هذا الإطار فقد تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي شكوى بشأن الاستلاء علي ٥٠٠ متر في شارع عبد القاهر الجرجاوي ، حي شرق مدينة نصر.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ اللازم وإزالة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي المخالفة.

المصرى اليوم

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