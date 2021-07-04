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تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ يناير

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روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ يناير تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ يناير

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أعلنت ، الأحد، تسجيل 25142 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ مطلع يناير 2021، في وقت تواجه البلاد تفشي المتحورة «دلتا».

وسجّلت روسيا الأسبوع الجاري أعدادا قياسية للوفيات جرّاء على مدى خمسة أيام متتالية.

وأعلنت، السبت، 697 وفاة بـ«كوفيد-19»، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء، الأحد، 663 حالة خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية.

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى صباح يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس تقترب من حاجز الـ4 ملايين بواقع 3 ملايين ونحو 988 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 184 مليونا وما يقارب من 247 ألف إصابة، تعافى منهم 168 مليونا وما يزيد على 625 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 379 ألفا و777 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7،166 حالة وفاة.

المصرى اليوم

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