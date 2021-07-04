أخبار عاجلة

الأردن : " اليومي " يلتهم " الإستراتيجي " و " الإصلاح " في مواجهة " كمائن " -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سي إن إن": شاهد هذا الشاطئ "العجيب" في

Print
يمكنك زيارته خلال فصل الصيف

هل تبحث عن شاطئ يمكن زيارته خلال الصيف في المملكة العربية ؟ ربما عليك زيارة هذا الشاطئ، الذي يقع شمال مدينة الوجه بمنطقة تبوك؛ حيث تلتقي الأجواء الصيفية المعتدلة مع جمال المكان، إنه شاطئ الدرر.

ويقول تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية: يميل المصور السعودي، محمد الشريف، إلى رصد الطبيعة بجميع تفاصيلها، سواء كانت بحرية أو جبلية أو شاطئية. ويحرص بدوره على إبراز هذه المعالم غير المعروفة أو المشهورة للعالم.

وقال "الشريف" أثناء حديثه مع "سي إن إن" بالعربية: "أقول دومًا إن المصور هو عبارة عن سفير لبلده، ينقل ما هو جميل للعالم".

وأحب المصور السعودي أن ينقل جمالية هذا الشاطئ "العجيب" كما يصفه للسياح؛ حيث يتميز بمشاهد غروب الشمس؛ خاصة عند انعكاسها على صخوره.

ولم يخل التصوير من التحديات؛ حيث أوضح الشريف أن المنطقة مفتوحة، ولا توجد فيها جبال مرتفعة؛ مما يجعل الهواء شديدًا؛ وبالتالي تتشكل بعض الصعوبات في رفع الطائرة بدون طيار في الهواء.

ورغم ذلك فإنه نجح في رصد بعض اللقطات الجوية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يشكل التنوع الجغرافي للشاطئ من الرمال، والصخور، وصفاء مياه البحر، ونقائها، واعتدال الأجواء في أغلب فصول العام؛ علامات جذب أخرى تضاف إلى تميز هذا الشاطئ.

ويتمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة والمنتشرة على الشواطئ بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه.

ويتمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة والمنتشرة على الشواطئ بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه.

ويعمل "الشريف" حاليًا على إصدار مجلة سياحية خاصة بمحافظة الوجه، والتي ستشمل جميع معالمها، سواء البحرية أو الصحراوية.

وستكون المجلة عبارة عن صور الشريف الخاصة، وسترى النور قريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان

مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان

مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني .. بيان مشترك بين السعودية وعمان

مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني .. بيان مشترك بين السعودية وعمان

عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021

عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة