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طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى لإعادة الراغبين في العودة

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طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى لإعادة الراغبين في العودة
قالت: في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر.. من وإلى جدة والرياض والدمام

طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية اليوم الأحد 4 يوليو؛ لإعادة الراغبين في العودة.

وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر؛ سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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