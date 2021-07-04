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حملات تنفيشية لـ«شرطة المسطحات» لضبط المخالفين بكافة المحافظات

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حملات تنفيشية لـ«شرطة المسطحات» لضبط المخالفين بكافة المحافظات حملات تنفيشية لـ«شرطة المسطحات» لضبط المخالفين بكافة المحافظات

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حملات تنفيشية لـ«شرطة المسطحات» لضبط المخالفين بكافة المحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وفى مجال حماية الثروة الزراعية تم ضبط مخزنين بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 41 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالمنوفية.

كما تم ضبط محلان جزارة بدون ترخيص للذبح خارج المجازر وحيازة لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بالقليوبية.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط 4 منشآت صناعية بدون ترخيص عدم وجود رخصة مزاولة نشاط وسجل المواد والمخلفات الخطرة وسجل بيئى ومخزن للمواد الكيماوية والموافقة البيئية، وعدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية بالمخالفة لقانون حماية البيئةبالقاهرة.

في مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، و4 وحدات نهرية في مجال الملاحة الداخلية، بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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