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سقوط «حرامي» المنازل بالزاوية الحمراء

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطل بتهمة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الزاوية الحمراء.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر وسلاح أبيض «مطواة».

وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب «كسر الباب»، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص في السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب، وقيامه بإرتكاب 4 حوادث سرقة أخرى.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.