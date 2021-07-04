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بالإشتراك مع صديقها.. خادمة تسرق «ذهب» من منزل بالمطقم

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بالإشتراك مع صديقها.. خادمة تسرق «ذهب» من منزل بالمطقم بالإشتراك مع صديقها.. خادمة تسرق «ذهب» من منزل بالمطقم

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تمكنت مباحث القاهرة، من كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المساكن بالمقطم، وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بإكتشافها سرقة حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية ومجموعة من المتعلقات الشخصية ومبلغ مالى من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وأقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها طرف المُبلغة وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل الشقة محل البلاغ إختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، وإقتسام متحصلات الواقعة مع سائق لدى المجنى عليها مقابل عدم الإبلاغ عنها، تم ضبطه وأقر بما جاء بأقوالها.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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