«الداخلية»: ضبط 50 سلاح ناري و121 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 50 قطعة سلاح نارى، و121 قضية مخدرات وتنفيذ 49470 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 50 قطعة سلاح نارى، بحوزة 46 متهم، وتنفيذ 49470 حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 21 متهمين، إرتكبوا 9 حوادث متنوعة .

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 121 قضية مخدرات، بإجمالى 132 متهم، وضبط 18 متهم هارب، و18 لقيامه باعمال بلطجة، و21384 مخالفة مرورية متنوعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.