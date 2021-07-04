أخبار عاجلة

الأردن : " اليومي " يلتهم " الإستراتيجي " و " الإصلاح " في مواجهة " كمائن " -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط 50 سلاح ناري و121 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

Print
«الداخلية»: ضبط 50 سلاح ناري و121 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 50 سلاح ناري و121 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 50 قطعة سلاح نارى، و121 قضية مخدرات وتنفيذ 49470 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 50 قطعة سلاح نارى، بحوزة 46 متهم، وتنفيذ 49470 حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 21 متهمين، إرتكبوا 9 متنوعة .

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 121 قضية مخدرات، بإجمالى 132 متهم، وضبط 18 متهم هارب، و18 لقيامه باعمال بلطجة، و21384 مخالفة مرورية متنوعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق