الأهلي ضد سموحة.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على ستاد الاسكندرية في تمام التاسعة مساءً.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم باحثًا عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعويض التعادل الذى حققه فى الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، وذلك حتى يواصل مطاردة نادى الزمالك على صدارة جدول الدوري.

كما يسعى الفريق الأحمر لرد الاعتبار أمام سموحة، بعدما تمكن الأخير من الفوز عليه فى الدور الأول بهدفين مقابل هدف، فى الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

بينما يغيب عن المباراة بدر بانون بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات خلال الفترة الماضية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى كل من ناصر ماهر ووالتر بواليا، وكريم نيدفيد والثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي لوجهة نظر فنية، وكل من محمد محمود ووليد سليمان، وأخيرا محمد هاني للإصابة وعدم الجاهزية الفنية خلال الفترة الحالية.

ويسعى سموحة للفوز بالمباراة وحصد نقاط الثلاث لتحسين ترتيبه في جدول الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يستقر أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، على هذا التشكيل لمباراة الأهلي اليوم:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أطهر الطاهر، محمد عبد المنعم، محمود عزت، أحمد حمص

خط الوسط: محمد كناريا، محمود حليمو

خط الهجوم: مصطفى فتحي، عبد الكبير الوادي، أحمد عبد القادر، ديريك نيسبامبي

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة عن 20 مباراة خاضها، بينما يأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة عن 27 مباراة خاضها.