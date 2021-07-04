مصري يطعن حاخاما يهوديا في أمريكا.. ما السبب؟

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ألقت السلطات الأمريكية القبض على مصري بتهمة طعن حاخام يهودي في مدينة بوسطن، وقررت المحكمة عدم الإفراج عنه بكفالة لتحديد ما إذا كان يمثل خطرا على المجتمع.

وأفادت قناة «فوكس نيوز» بأن المصري خالد عوض (24 عاما)، اقترب من الحاخام اليهودي شلومو نوجينسكي حاملا مسدسا يوم الخميس، وطالبه بمفاتيح سيارته، وعندما حاول الحاخام الركض هاربا، قام خالد بطعنه بالسكين عدة مرات.

وذكرت القناة أن الحاخام أب لـ12 طفلا، جاء من إسرائيل إلى بوسطن لخدمة الجالية اليهودية الروسية في المدينة.

وأضافت أن «خالد دخل الولايات المتحدة قبل عامين للالتحاق بالجامعة، لكن وضعه القانوني أصبح صعبا، وانتهت صلاحية تأشيرته في 14 مايو الماضي».

وأشارت إلى أن «من المقرر أن تعقد محكمة أمريكية جلسة استماع لخالد في 8 يوليو»، مضيفة أنه لا يمتلك سجلا إجراميا، لكنه اتهم في وقت سابق بالضرب والسرقة في فلوريدا، وكان سيتم إرساله إلى مصحة عقلية هناك.

ولا يزال الدافع وراء طعن الحاخام اليهودي غير واضح، فيما فتحت الشرطة تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الحادث، وما إذا كانت الواقعة تمثل جريمة «كراهية».

وعثرت الشرطة على سلاح ناري مع المتهم عند اعتقاله، مؤكدة أنه ركل أحد الضباط في بطنه أثناء القبض عليه.

وقال إريك فالينتي، أحد أصدقاء عوض السابقين في جامعة جنوب فلوريدا، لشبكة «سي بي إس بوسطن» إن عوض كان «عنيفا» و«معاديا للسامية».

وقال فالينتي لوكالة الأنباء المحلية: «لقد بدأ يتحول إلى عنف، كان معاديًا للسامية بشكل كبير، كان يقول مثلا جميع أنواع النكات التي تسخر من اليهود، اعتقدت أنه كان يمزح في البداية ثم بدأت أرى الجدية في تعليقاته.»

وقال أيدان أندرسون، وهو زميل سابق في السكن لعوض وهو يهودي، لشبكة سي بي إس بوسطن إنه اضطر إلى المغادرة والحصول على أمر تقييدي في الخريف الماضي عندما هاجمه عوض في مطبخهما المشترك.