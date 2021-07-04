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«فرانكو كايرو» تقدم حفلًا غنائيًا جديدًا في ساقية الصاوى

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«فرانكو كايرو» تقدم حفلًا غنائيًا جديدًا في ساقية الصاوى «فرانكو كايرو» تقدم حفلًا غنائيًا جديدًا في ساقية الصاوى

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تستعد فرقة فرانكو كايرو بقيادة المايسترو ياسر أنور لإحياءحفل جديد الليلة الأحد 4 يوليو الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح النهر.

تكونت الفرقة عام ٢٠١٣ مؤسس الفرقة الفنان ياسر أنور. تقوم الفرقة على اختيار الأغاني المصرية القديمة وهدفها الحفاظ عليها وعلى ما تركه لنا فنانين عظماء مصريين في مجال الغناء والألحان. هدف الفرقة هو الحفاظ على التراث المصرى الفنى وحفلاتها بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالونات الثقافية وبرامج الإذاعة والتليفزيون والجامعات والبرامج الثقافية. تتخصص الفرقة في تقديم جميع الأعمال الفنية القديمة وهدفها توصيل صوتها لكل بيت في

المصرى اليوم

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