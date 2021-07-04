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محافظة القاهرة : رفع كفاءة شوارع حدائق القبة (صور)

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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أنه يتابع جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية وحي حدائق القبة لرفع كفاءة شوارع الحي، حيث تابع أعمال تجريد شارع الشيخ غراب تمهيدا للرصف وكذلك أعمال تبليط محيط داير الناحية.

يذكر أن أحياء محافظة القاهرة تشهد حاليا نشاطًا لرفع كفاءة الأحياء والميادين بالتزامن مع رفع كفاءة النظافة والإنارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ القاهرة بالتنسيق المستمر بين كافة أجهزة العاصمة لعودة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع القاهرة.

المصرى اليوم

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