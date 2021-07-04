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ضبط 6 أشخاص مطلوبين في قضايا مخدرات ومشاجرات في حملة بطوخ

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ضبط 6 أشخاص مطلوبين في قضايا مخدرات ومشاجرات في حملة بطوخ ضبط 6 أشخاص مطلوبين في قضايا مخدرات ومشاجرات في حملة بطوخ

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ضبطت مديرية أمن القليوبية خلال حملة على قرى مركز شرطة طوخ 6 أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مخدرات ومشاجرات وضبط 4 قطع سلاح نارى وأبيض وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا مخدرات ومشاجرات وضبط 3 قطع سلاح أبيض وسلاح نارى فرد خرطوش كما تم ضبط 2 قضية مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمان لأحدهما معلومات جنائية كما تمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 2146 حكما قضائيا متنوعا وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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