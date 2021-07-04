★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة منى عبدالمطلب استشاري التغذية العلاجية، عن أفضل نظام غذائي لمرضى السكر سواء من النوع الأول أو الثاني.

كشفت «عبدالمطلب» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بنظام التغذية الخاص بمرضى السكر هي نفسها التوصيات الخاصة بالأفراد الأصحاء.

أضافت: «الكثيرون لا يعلمون أن النظام الغذائي للمصابين بالسكر أو غيرهم متشابه، وهذا ناتج عن نقص الوعي بالنظام الغذائي المتوازن»، موضحة أنه ليس من الضروري حرمان مريض السكر من أي شيء ولكن من الضروري تقنين المواد الغذائية التي تضر بصحته.

أوضحت: «يتضمن النظام الغذائي المناسب لمرضى السكر خمس مجموعات غذائية مثل النشويات والبروتين والخضروات والفاكهة والبقوليات، وهو ما يوفر نسبة الفيتامينات والمعادن المطلوبة لضبط المناعة ويحمي الجسم من مضاعفات السكر».

وأشارت إلى أن العادات الغذائية الخاطئة أدت إلى ظهور مرض السكر من النوع الثاني في الأطفال على الرغم من أنه يصيب الكبار فقط في الأساس.