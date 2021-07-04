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شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة

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شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة

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توجه صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب والسودان.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

المصرى اليوم

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