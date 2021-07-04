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حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية في القليوبية، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين، وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قالت الداخلية: «فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وداوئر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط قطعة سلاح نارى، و2 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) مع متهمين لأحدهما معلومات جنائية».

وأضافت: «تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض، وضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (2146) حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات» .

المصرى اليوم

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