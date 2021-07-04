٦٢ ألف زائر في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

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شهدت اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة ٦٢ الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن إدارة المعرض عملت بشكل كبير على تلافي بعض السلبيات التي ظهرت خلال اليومين الماضين مما ساعد على مرونة الحركة داخل المعرض وعدم وجود ازدحام داخل القاعات أو على بوابات الدخول.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيه بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .