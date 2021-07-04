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معرض الكتاب يستضيف الكاتب الفرنسي روبير سوليه

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معرض الكتاب يستضيف الكاتب الفرنسي روبير سوليه معرض الكتاب يستضيف الكاتب الفرنسي روبير سوليه

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تعرض المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 52، لقاء مع الكاتب الفرنسي روبير سوليه، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت.

يأتي اللقاء ضمن فعاليات محور «لقاء اليوم»، من البرنامج الثقافي، الذي يقام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتبث فعالياته افتراضيًا عبر المنصة الإلكترونية، حرصا على سلامة رواد المعرض والمشاركين فيه.

و«لقاء اليوم»، محور يهدف عرض لقاءات مع كبار المثقفين والكُتاب والشخصيات البارزة، لإثارة النقاش حول أفكارهم وارائهم المختلفة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 15 يوليو الجاري، تحت شعار «في القراءة حياة».

المصرى اليوم

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