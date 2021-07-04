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"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:34 صباحاً
«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:34 صباحاً
تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:34 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سد النهضة.. تحذير مصري من احتكاك دولي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 يوليو 2021 11:49 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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