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ضبط وتحرير 14 محضرًا تموينيًا بشمالي سيناء

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ضبط وتحرير 14 محضرًا تموينيًا بشمالي سيناء ضبط وتحرير 14 محضرًا تموينيًا بشمالي سيناء

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تمكنت مباحث ، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير 14 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكد علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان اليوم الاحد، أنه تم ضبط وتحرير 14 محضرًا تموينيًا لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إلى تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط الأسواق، والتزام التجار بالأسعار المحددة والإعلان عنها وتخفيض الأسعار بالنسبة للسلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المصرى اليوم

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