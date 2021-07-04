التحقيق مع مدير مدرسة وعامل لبيعهما ملفات التقديم لأولياء الأمور في شبرا الخيمة

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قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية إحالة مدير مدرسة في شبرا الخيمة إلى التحقيق بالشؤون القانونية مع إستبعاده من عمله لحين إنتهاء التحقيقات وكذلك استبعاد وإحالة عامل المدرسة إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وذلك لورود شكاوى من عدد كبير من أولياء الأمور باستغلالهم ببيع ملفات التقديم لهم من قبل المدير والعامل بالمدرسة

أكد وكيل الوزارة أنه يأتى ذلك في إطار ضبط سير العمل بالمدارس وعدم تعرض أولياء الأمور للاستغلال من قبل ضعاف النفوس لتحقيق أرباح مادية لأنفسهم على حساب غيرهم.

وشدد على جميع مديرى المراحل التعليمية ومديرى المدارس على عدم استغلال ولى الأمر بتحصيل أية مبالغ مالية إلا المقررة قانونا، كما ناشد جميع أولياء الأمور بأن مكتبه مفتوح أمام الجميع من أولياء الأمور بهدف إثراء العملية التعليمية وتحقيق أكبر استفادة للطلاب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت صورا توضح قيام مدير أحد المدارس التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وعامل بنفس المدرسة يعرضان على أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية نظير الحصول على ملفات التقديم لأبنائهم بالمدرسة