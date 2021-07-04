أخبار عاجلة

"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل -
«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة -
تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التحقيق مع مدير مدرسة وعامل لبيعهما ملفات التقديم لأولياء الأمور في شبرا الخيمة

Print
التحقيق مع مدير مدرسة وعامل لبيعهما ملفات التقديم لأولياء الأمور في شبرا الخيمة التحقيق مع مدير مدرسة وعامل لبيعهما ملفات التقديم لأولياء الأمور في شبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية إحالة مدير مدرسة في شبرا الخيمة إلى التحقيق بالشؤون القانونية مع إستبعاده من عمله لحين إنتهاء التحقيقات وكذلك استبعاد وإحالة عامل المدرسة إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وذلك لورود شكاوى من عدد كبير من أولياء الأمور باستغلالهم ببيع ملفات التقديم لهم من قبل المدير والعامل بالمدرسة

أكد وكيل الوزارة أنه يأتى ذلك في إطار ضبط سير العمل بالمدارس وعدم تعرض أولياء الأمور للاستغلال من قبل ضعاف النفوس لتحقيق أرباح مادية لأنفسهم على حساب غيرهم.

وشدد على جميع مديرى المراحل التعليمية ومديرى المدارس على عدم استغلال ولى الأمر بتحصيل أية مبالغ مالية إلا المقررة قانونا، كما ناشد جميع أولياء الأمور بأن مكتبه مفتوح أمام الجميع من أولياء الأمور بهدف إثراء العملية التعليمية وتحقيق أكبر استفادة للطلاب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت صورا توضح قيام مدير أحد المدارس التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وعامل بنفس المدرسة يعرضان على أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية نظير الحصول على ملفات التقديم لأبنائهم بالمدرسة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل

حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل

«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء

تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء

وزيرة الهجرة تطلق النسخة الشبابية من مبادرة «إحياء الجذور» بالإسكندرية (صور)

وزيرة الهجرة تطلق النسخة الشبابية من مبادرة «إحياء الجذور» بالإسكندرية (صور)