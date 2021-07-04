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تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الجغرافيا بـ«أزهرية شمال سيناء

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تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الجغرافيا بـ«أزهرية شمال سيناء تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الجغرافيا بـ«أزهرية شمال سيناء

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أكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، على انتظام امتحان مادة الجغرافيا بالنسبة لطلبة القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

أشار أبوالقاسم، في بيان، إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

وأضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 86.3%، حيث أدى الامتحان عدد 315 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 365 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 50 طالبا وطالبة.

المصرى اليوم

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