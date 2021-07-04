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خبيرة تغذية : 6 فواكه وخضروات تحميك من حر الصيف

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خبيرة تغذية : 6 فواكه وخضروات تحميك من حر الصيف خبيرة تغذية : 6 فواكه وخضروات تحميك من حر الصيف

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مع ارتفاع حرارة الطقس في فصل الصيف، وللحفاظ على التوازن الصحى للجسم، نحتاج إلى تناول بعض الفواكه التي تزوّد الجسم بالطاقة والمواد الغذائية التي يحتاجها من أجل حفظ برودته وترطيبه.

ويأتى البطيخ على رأس قائمة الفواكه الصيفية التي تنصح الدكتورة أمل حافظ، خبيرة التغذية، بتناولها خلال فصل الصيف لأن يشكل نحو 92% من تكوينه، بجانب أنه يساعد في الحفاظ على الرشاقة.

وقالت «أمل» : «من الفواكه التي تساعد على التخفيف من نسبة الحرارة في الجسم خلال فصل الصيف ثمرة الطماطم لأنها تحتوى على 94% من الماء بداخلها، كذلك الخيار، فهو يحتوي على نسبة عالية جداً من المياه بداخله، حيث يمثل الماء 96% منه» .

ويحتوى البروكلى على 91% من الماء بداخله، أما الكوسة فيشكل الماء 95% من مكوناتها، ومن الفواكه التي تحميكِ من حرارة الطقس خلال الصيف التفاح، حيث يحتوي على 84% من الماء.

المصرى اليوم

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