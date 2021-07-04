أمن المنافذ تواصل التصدي لقضايا تهريب البضائع الأجنبية

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أعلنت وزارة الداخلية عن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع).

كما ضبطت في مجال الأمن العام (19) قضية، وضبطت (320) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (160) حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.