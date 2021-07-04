مباريات اليوم .. الأهلي ضد سموحة وبيراميدز يواجه إنبي في الدوري

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تقام اليوم الأحد 4-7-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إذ يواجه الأهلي سموحة، كما يصطدم بيراميدز بإنبي.

ويسعى الأهلي إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعويض التعادل الذي حققه في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، وذلك حتى يواصل مطاردة نادى الزمالك على صدارة جدول الدوري.

كما يسعى الفريق الأحمر لرد الاعتبار أمام سموحة، بعدما تمكن الأخير من الفوز عليه في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويستعرض المصري اليوم مواعيد مباريات اليوم.

يحل طلائع الجيش ضيفًا على المقاولون العرب، اليوم الأحد، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ28 من عمر الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب في تمام الخامسة مساءً.

ويلعب بيراميدز مع إنبي ضمن منافسات نفس الجولة، في تمام السابعة مساءً، على استاد الدفاع الجوي.

كما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق سموحة ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة على استاد الإسكندرية في تمام التاسعة مساءً.

ويذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة عن 27 مباراة، بينما يحل الأهلي ثالثًا برصيد 42 نقطة عن 20 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة عن 27 مباراة، وإنبي في المركز السادس برصيد 37 نقطة، وطلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.