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"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:40 صباحاً
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:34 صباحاً
«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:34 صباحاً
تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:34 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
إنجلترا تقسو على أوكرانيا المستسلمة.. وشاو يرد على مورينيو
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cnn arabic
الأحد 04 يوليو 2021 11:43 صباحاً
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