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ورشة عمل تخصصية عن "الإرشاد في مجال إدمان المخدرات" بالرياض.. اليوم

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ينظمها مركز "تعارفوا" وتستمر 3 أيام للتوعية بأضرار المخدرات

ورشة عمل تخصصية عن

ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري بالرياض، ورشة عمل عن "الإرشاد في مجال إدمان المخدرات" التي يقدّمها الدكتور مسفر المالكي.

وتنطلق فعاليات الورشة بمقر المركز بحي العقيق بمدينة الرياض، لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد الرابع والعشرين من شهر ذي العقدة الجاري، وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه.

وتتناول الورشة محاور تعريف الإرشاد وأهدافه، وصفات المرشد، وبيان المحظورات في مجال الإرشاد، كما سيتعرف المشارك في الورشة على دور الإرشاد في علاج الإدمان، ومبادئ إرشاد علاج إدمان المخدرات، بالإضافة إلى التدرب عمليًّا على مهارات الإرشاد والتعرف على العقبات التي تتعرض العاملين في المجال، كما سيقدم الدكتور مسفر المالكي نصائح وتوجيهات للمشاركين والمشاركات تساند المرشد في أدواره العملية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة المتخصصة في مجال إرشاد إدمان المخدرات؛ انطلاقًا من رسالة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري في تحقيق شعاره "جودة الحياة في أسرة سعيدة" ومواكبة لجهود الدولة -أيدها الله- في نشر ثقافة التوعية لمكافحة المخدرات وتوفير خبرات يتوفر لديها الفهم والإدراك للإرشاد في هذا المجال الهام.

وتستهدف الورشة المتخصصين في الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والقانون والشريعة وغيرهم، إضافة إلى المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات ومختلف شرائح المجتمع الذين يرغبون في معرفة هذا الداء والتعامل معه.

يُذكر أن مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، سيمنح المشاركين والمشاركين في ختام الورشة شهادات حضور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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