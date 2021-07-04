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تبوك تعرفك وتبهرك.. استكشف قصتك وانتظر مكافأتك "صور"

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معالم وآثار وقلاع شامخة.. مياه وأشجار تضفي مزيداً من البهجة

تبوك تعرفك وتبهرك.. استكشف قصتك وانتظر مكافأتك

في تبوك وإن كانت زيارتك الأولى تشعر بأن المكان يعرفك، حالة من الألفة تتقاسمها مع المحيط حولك كل شيء يحاول أن يشدك إليه ويجذبك، ففي تبوك تحملك الرغبة للاستكشاف والتنقيب عن المعالم ومشاهدة القلاع الشامخة التي تطوق المكان من حولها، حيث تشتهر المنطقة بالآثار التاريخية تتخللها واحات وبرك مياه وأشجار أضفت مزيداً من الجمال والبهجة، لتكون منطقة ملهمة للعابرين تظهر أمامهم بأراضيها الخصبة ومزارعها المحلية الغنية بالخيرات، وتتباهى بجذورها التاريخية وقصصها الأثرية التي تعود لآلاف السنين.

ومثلما في السماء نجم الشمال للمساعدة على معرفة الاتجاهات، فإن تبوك الواقعة شمال غرب المملكة تتكفل بأن ترشدك إلى ذاتك، ومهما كان المكان الذي وجدت نفسك فيه يمكنك الإحساس بأنه يخصك.

الوصول إلى تبوك لحظة اتصال بينك وبين المكان والإنسان، تواصل طبيعي وكأنما المكان يمسك بيدك ويرافقك، وتلاحظ أنه وبعد الالتفاف الكامل من حول الجبال المتصلة ببعضها تظهر الشواطئ على أطراف المنطقة كمكافأة رائعة وباردة تنعش الحواس، إذ تتميز تلك الشواطئ بكونها وجهة مثالية للرحلات البحرية وممارسة الغوص تحت والاستمتاع بمشاهدة العالم من الداخل.

يُذكر أن الهيئة للسياحة أعلنت عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها تبوك، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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