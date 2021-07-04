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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة

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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة
قال: العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة

أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في جبهة الملاحيط، بمحافظة صعدة- شمالي البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي: "إن وحدات قتالية تابعة للواء، أحبطت محاولة هجوم شنتّه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش في سلسلة جبال الكلح" ،مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين".

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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