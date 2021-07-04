«حقوق الإنسان» بالبرلمان ترحب بتسهيلات تطعيمات كورونا للمسافرين: خطوة مقدرة

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رحب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بتسهيلات وزارة الصحة بشأن التجهيزات الخاصة بـ179 مركزا للتطعيمات الدولية في المحافظات، تمهيدا لإدراج لقاح كورونا بهم ضمن اللقاحات المقررة للمسافرين للخارج، على أن يصدر من خلالها شهادات مؤمنة ضد التزوير مكتوبا عليها بيانات التطعيم «QR Code»، خلال أيام، تيسيرا منها على المسافرين خارج مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن راغبي السفر للخارج عبروا عن مواجهتهم العديد من الإشكاليات ذات الصلة بالحصول على اللقاح والشهادة المعتمدة لذلك، ومن ثم مواجهة هذه الإشكاليات من خلال وزارة الصحة خطوة إيجابية، وتدعم عودة المصريين للخارج، وخاصة العمالة والتى يشترط لها الحصول على لقاحات معينة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تجاوب وزارة الصحة، ينهي إشكاليات المغادرة للخارج والزحام بالمطارات وتعطيل مصالح المواطنين، وهو ما يصب في صالح المواطن والوطن في النهاية، مشيرا إلى أن التعاطي الإيجابي من جانب الدولة المصرية مع أزمة كورونا، يثبت يوما عن الآخر، النجاح والتفوق الدائم وخاصة فيما يثار من مشكلات على أرض الواقع تكون على صلة مباشرة للمواطن.