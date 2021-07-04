علشان الحسد.. الدكتور على جمعة يطلب بقراءة المعوذتين قبل وبعد نشر صورك على فيسبوك

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نصح الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، من يخشى الحسد بنشر صوره الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بقراءة المعوذتين قبل وبعد نشر الصور للحماية من شر الحسد.

وأضاف الدكتور على جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أنه يجوز كتابة المعوذتين بجانب الصور أو في التعليقات واعتبارها ثقافة مطلوبة من أجل اطمئنان القلب والتحصن بالقرآن.

وأوضح أن المعوذتين حصنا حصينا من العين والحسد، وهي سلاح مهم وعلينا استخدامه والدعاء لله للحماية.

وأكد أن قراءة الفاتحة والمعوذتين وأية الكرسى 11 مرة تعمل كحصن حصين عن الحسد والعين وغيره بإقرار أهل السنة والجماعة وكذلك قراءة سورة ياسين يوميا فهي تيسر الأمور.