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«الأقصر للسينما الإفريقية» يحتفي بسينما التحريك ويكرم المخرجة شويكار خليفة (صور)

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احتفي مهرجان الأقصر للسينما الافريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بسينما التحريك في افريقيا ومرور 85 عاماً على بدايتها في وأفريقيا بسينما الهناجر وذلك في اطار نادي السينما الافريقية بحضور عدد كبير من الجمهور والمحبين للسينما والجاليات الأفريقية

الاقصر للسينما الافريقية

بدأ الاحتفاء بكلمة للسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن أهمية سينما التحريك وريادة مصر فيها أفريقيا، ثم أعقب ذلك تكريم المخرجة الكبيرة (شويكار خليفة) التي قدمتها المخرجة عزة الحسيني بكلمات أكدت فيها على خبرتها في عالم الرسوم المتحركة وأهم إنجازاتها ودورها الفعال في مهرجان الأقصر بما تقدمه من ورش للأطفال عن سينما التحريك، وتم إهدائها درع الدورة العاشرة للمهرجان لجهودها في الورش المحلية بالأقصر على مدار السنوات العشر السابقة، وشاركت الفنانة سلوي محمد على في تكريمها وقامت بتسليمها الدرع .

الاقصر للسينما الافريقية

تم عرض 16 فيلم من 8 دول منها اول فيلم رسوم متحركة منها فيلم «مشمش افندي» أول فيلم مصري رسوم متحركة عام 1938، وأفلام أخرى من إخراج الرائد مصطفى الحسن من النيجر وسيليا ساوادوجو من بوركينافاسو وغيرهم من أفلام قصيرة متميزة من مصر وجنوب أفريقيا وكينيا ومدغشقر والجزائر ..

الاقصر للسينما الافريقية

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد أسامة عبدالفتاح حول كتاب «الرسوم المتحركة في افريقيا» والذي أصدره المهرجان في إصدارين مختلفين بين عامي 2013 و2021 باللغتين الإنجليزية والعربية، والذي يتناول فيه تاريخ سينما التحريك وفنونها في القارة السمراء، عبر دراسة تحليلية لتجارب الرواد في معظم دول القارة بداية من تجارب الإخوة فرنكل سنة 1936 وأنطون سليم والاخوين مهيب وإيهاب شاكر في مصر، مروراً بتجارب مختلفة في معظم بلدان افريقيا أثناء الاستعمار الأجنبي وما بعده، متأثرة بالتطور الفني والتكنولوجي الحديث .

الاقصر للسينما الافريقية

وعقب الندوة أقيم حفل توقيع لكتاب «الرسوم المتحركة في افريقيا» بحضور الدكتور محمد غزالة الذي قام بتوقيع العديد من النسخ للحضور من الجمهور والفنانين والنقاد والجاليات الأفريقية في مصر .

المصرى اليوم

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