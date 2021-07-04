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توفر لحوم الاضاحي بتخفيض 40 % ..«الداخلية» تُطلق المرحلة 18 من مبادرة «كلنا واحد»

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توفر لحوم الاضاحي بتخفيض 40 % ..«الداخلية» تُطلق المرحلة 18 من مبادرة «كلنا واحد» توفر لحوم الاضاحي بتخفيض 40 % ..«الداخلية» تُطلق المرحلة 18 من مبادرة «كلنا واحد»

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أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 18 من مبادرة «كلنا واحد»، لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية من بينها لحوم الاضاحي، ويأتى ذلك في إطار بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقامت الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، لضمان توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد والحد من تداعياته.

وتوفر المبادرة كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية استراتيجية وأساسية ولحوم الأضحية ومستلزمات طبية وقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالى 755 فرعا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

كما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكافة أنواعها، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

المصرى اليوم

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